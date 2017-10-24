Юрий Семин: "Фарфан сказал: "Если надо, встану в ворота"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Джефферсон Фарфан ставит свои интересы выше командных. Также наставник железнодорожников объяснил, почему по итогам матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) выделил в составе своей команды перуанского хавбека и Алексея Миранчука.

– Назвал их, потому что у обоих была сложная задача на матч. Они должны были не только сыграть на атаку, но и отработать в обороне. Правильно расположиться, когда соперник перехватывал мяч. В общем, надо было выполнить ту работу, которая иной раз кому-то не нравится. И, наверное, не присуща этим игрокам. Но они не стали жаловаться, а сделали то, что от них требовались. Потому и отметил.

– Фарфану скоро 33, у него вроде бы сложный характер, но у вас с ним проблем нет. Даже наоборот – он среди лучших. В чем секрет?

– Человек ясно представляет, куда и зачем пришел. Понимает наши требования, готов играть на любой позиции. Фарфан как-то сказал: если надо, встану даже в ворота. Вот такой подход мне нравится! Именно так и должен мыслить профессиональный футболист, для которого интересы команды выше личных. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, после 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина