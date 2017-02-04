Юрий Семин: "Фарфан получает дополнительные упражнения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил, что в ближайшее время новичок железнодорожников Джефферсон Фарфан сможет выйти на поле. 32-летний хавбек будет выступать за красно-зеленых под 8-м номером.

Фарфан летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.

- Вы участвовали в поисках новичков - английского защитника, Фарфана? - вопрос Семину.

- В какой-то мере.

- В какой именно?

- Это уже наше внутреннее с руководством дело.

- Фарфан пока не в порядке?

- Он же некоторое время не играл. Нужно много работать, чтобы подойти к своему уровню.

- К весне успеет?

- Надеемся. Раз мы взяли этого футболиста, то должны с ним очень много работать. Если вы заметили, после каждой тренировки он получает дополнительные упражнения. Может, завтра на какое-то время уже выйдет и сыграет. Проведем тест и определим, не ошибаюсь ли я в понимании его кондиций. Но что он высококлассный футболист - вопросов нет. Форму наберет - будет играть, не наберет - не будет.

- Перуанец для вас форвард или хавбек?

- Не готов ответить. Я еще не видел его в действии, все зависит от того, как себя проявит. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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