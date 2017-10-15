Юрий Семин: "Фарфан очень долго добирался из сборной Перу, плюс у него микротравма"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что нападающий Джефферсон Фарфан не прилетел в Уфу в том числе из-за микротравмы. Он также добавил, что полузащитник Роман Тугарев получил свой шанс попасть в основной состав, теперь все зависит от него.

– Фарфан очень долго добирался из сборной Перу, приехал только накануне, плюс у него микротравма, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Игнатьев простужен - играть полноценно он не смог бы, поэтому его не взяли.

Тугарев? Мы всегда привлекаем молодого игрока, когда он в своей команде прогрессирует и показывает хороший уровень игры. Мы приблизили его к основной команде, а потом как пойдет. Все от него зависит.

Ни у кого из игроков нет никаких ограничений на игру на искусственном поле. Все выходят играть. Доктора всем дали добро.

Трансляция матча "Уфа" – "Локомотив" // Фарфану дали паузу после поездки в сборную Перу, Игнатьев простудился