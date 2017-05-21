Юрий Семин: "Эту команду надо сохранить"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Зенита" (0:2) в последнем туре чемпионата России поблагодарил команду и призвал сохранить состав.

– Сыграли не лучшим образом, поражение есть поражение. Наверное, уже были в отпуске. Стали нервничать и спорить с арбитром после судейской ошибки. Сыграли ниже своих возможностей. Все кроме Гильерме. Что дальше? Надо сохранить состав, сделать точечные приобретения. А так – команда у нас есть, ребята молодцы. Им большое спасибо. Эту команду надо сохранить.

– Почему Лоськова заявили?

– А он тренер теперь, должен быть на скамейке. А как футболист свое уже отыграл, дань уважения ему отдали. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)