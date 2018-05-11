Юрий Семин: "Этот сезон был самым сложным в моей карьере"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги сезона-2018/19. Он отметил, что победа в чемпионате России далась команде непросто.

- Этот сезон был сверхтяжелым. Наверное, самым сложным в моей карьере. На нас никто не ставил, не рассматривал даже как лидеров первенства. Но это же хорошо, когда неожиданно появляется команда, которая может выиграть! Это пример для других клубов – нет ничего невозможного, - цитирует тренера RT. - Я много раз говорил, как это произошло. У нас была очень хорошая атмосфера внутри коллектива, игроки хорошо работали. Они завоевали сердца болельщиков своей искренностью, трудоспособностью. Концовка сезона получилась трудной, но мы пообещали поклонникам победить и сделали это.

"Локомотив" обеспечил себе чемпионский титул после победы над "Зенитом" (1:0) в 29-м туре.

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