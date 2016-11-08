14:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Есть ли у сына Гуренко перспективы попасть в "Локомотив"? Посмотрим"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подтвердил информацию о том, что полузащитник Артем Гуренко во время паузы в чемпионате России пройдет просмотр в клубе. Специалист надеется, что сын Сергея Гуренко, выступавшего за железнодорожников на протяжении 11 сезонов, тоже окажется достойным человеком и хорошим игроком.

– Артем Гуренко обязательно пройдет просмотр в "Локомотиве", – сказал "Известиям" Семин. – Это должно случиться уже в нынешний перерыв в РФПЛ. Этот футболист очень неплохо проявляет себя в чемпионате Литвы. Есть ли у него перспективы попасть в "Локомотив"? Посмотрим! Его отец был хорошим футболистом, сейчас он отличный тренер. Надеюсь, его сын тоже окажется достойным человеком и хорошим игроком.

Сын Сергея Гуренко пройдет просмотр в "Локомотиве"

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643187#ixzz4PPiOynAT

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