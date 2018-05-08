18:50 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Если сейчас Валере Газзаеву дали бы хорошую команду – он бы выиграл чемпионат России"

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Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате Росии стал гостем "СЭ". Он заявил, что у тренеров нет такого понятия, как возраст, есть только чемпионы и – нет.

 
Понедельник. Москва. Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "Я – молодой тренер!"

– Я считаю себя тренером молодого поколения, – сказал Семин. – Того, с которым работаю. Нет тренеров молодых и старых, а есть те, кто выигрывает – и нет. Если бы сейчас Валере Газзаеву дали хорошую команду, из топ-пятерки – он бы выиграл чемпионат России.

– Большие сомнения, что это нужно ему самому.

– Это другой вопрос. Но дело в том, что он – изначальный победитель! С ним не могут быть безразличными футболисты. С ним не могут быть безразличными руководители. Газзаев – говорите, старого поколения? Так вот он бы сейчас выиграл!

– У вас?

– Может, и у меня. Я его боюсь! Какая разница, сколько тебе лет? Юпп Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, сейчас вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день – он молодой. И прогрессирует.

Полное интервью Семина – скоро в "СЭ"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (1)
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onlyspartak

Следуя этой логики, боюсь даже подумать, что было бы , дай команду из топ 5 РФПЛ, Романцеву, кубок ЛЧ?

19:28

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