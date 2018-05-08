Юрий Семин: "Если сейчас Валере Газзаеву дали бы хорошую команду – он бы выиграл чемпионат России"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате Росии стал гостем "СЭ". Он заявил, что у тренеров нет такого понятия, как возраст, есть только чемпионы и – нет.

– Я считаю себя тренером молодого поколения, – сказал Семин. – Того, с которым работаю. Нет тренеров молодых и старых, а есть те, кто выигрывает – и нет. Если бы сейчас Валере Газзаеву дали хорошую команду, из топ-пятерки – он бы выиграл чемпионат России.

– Большие сомнения, что это нужно ему самому.

– Это другой вопрос. Но дело в том, что он – изначальный победитель! С ним не могут быть безразличными футболисты. С ним не могут быть безразличными руководители. Газзаев – говорите, старого поколения? Так вот он бы сейчас выиграл!

– У вас?

– Может, и у меня. Я его боюсь! Какая разница, сколько тебе лет? Юпп Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, сейчас вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день – он молодой. И прогрессирует.

Полное интервью Семина – скоро в "СЭ"