Юрий Семин: "Если Самедов останется в "Локомотиве" – будем рады"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что намерен обсудить с полузащитником Александром Самедовым его дальнейшее будущее. Ранее "СЭ" сообщал, что "Спартак" проявляет интерес к хавбеку железнодорожников, контракт которого с клубом заканчивается летом 2018 года.

– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы – сказал Семин. – Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году, и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.

– Самедов может уйти из "Локомотива"?

– Я сегодня поговорю с ним. Много информации, и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Самедов может перейти в "Спартак"