12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Если Самедов останется в "Локомотиве" – будем рады"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что намерен обсудить с полузащитником Александром Самедовым его дальнейшее будущее. Ранее "СЭ" сообщал, что "Спартак" проявляет интерес к хавбеку железнодорожников, контракт которого с клубом заканчивается летом 2018 года.

– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы – сказал Семин. – Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году, и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.

– Самедов может уйти из "Локомотива"?

– Я сегодня поговорю с ним. Много информации, и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Самедов может перейти в "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

На мой взгляд, Самедов хороший игрок. Пригодился бы обоим клубам.

14:20

Очень плохой мальчик

В свое время Спартак продал Самедова и взял на его место Быстрова, теперь Самедов возвращается в родные пенаты.

13:25

gayduk

Зачем Самедову работать с этим долбоящером?

12:29

merniloskut

Самедов должен вернуться! Карма такой...

12:14

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Материалы других СМИ