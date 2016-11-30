Юрий Семин: "Если Самедов останется в "Локомотиве" – будем рады"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что намерен обсудить с полузащитником Александром Самедовым его дальнейшее будущее. Ранее "СЭ" сообщал, что "Спартак" проявляет интерес к хавбеку железнодорожников, контракт которого с клубом заканчивается летом 2018 года.
– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы – сказал Семин. – Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году, и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.
– Самедов может уйти из "Локомотива"?
– Я сегодня поговорю с ним. Много информации, и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
spetrov
На мой взгляд, Самедов хороший игрок. Пригодился бы обоим клубам.
14:20
Очень плохой мальчик
В свое время Спартак продал Самедова и взял на его место Быстрова, теперь Самедов возвращается в родные пенаты.
13:25
gayduk
Зачем Самедову работать с этим долбоящером?
12:29
merniloskut
Самедов должен вернуться! Карма такой...
12:14