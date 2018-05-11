Юрий Семин: "Если объединить положительные качества Геркуса и Смородской, то получится хороший руководитель"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал об отношениях с президентом клуба Ильей Геркусом. Также он ответил на вопрос о сравнении нынешнего президента с Ольгой Смородской, ранее работавшей на этой должности.

- После матча с "Зенитом" было заметно, что вы не празднуете с президентом клуба Ильей Геркусом, были отстранены от него…

– У нас нормальные отношения. Бывают профессиональные разногласия, но это часть футбольной жизни. В них рождается правильный путь к решению проблем. Ничего страшного нет.

– Ситуация с разногласиями может поменяться в связи с чемпионством и новыми задачами на будущий сезон?

– А что должно поменяться? Пускай лучше все останется прежним – и мы снова выиграем чемпионат.

– Ольга Смородская или Илья Геркус?

– Интересный вопрос! (Смеется.) Каждый из президентов имеет свои хорошие качества. Если их объединить, то тоже получится хороший руководитель. Также хорошо работали Валерий Филатов, Николай Наумов, - цитирует Семина RT.

За тур до окончания чемпионата России "Локомотив", обыграв "Зенит" (1:0), обеспечил себе чемпионский титул.

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