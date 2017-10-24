Юрий Семин: "Еще помню вкус больших побед"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сказал, что завоевание Кубка России в прошлом сезоне добавило команде веры в собственные силы. Говоря о сходстве между этим составом железнодорожников и коллективом образца 2004 года, специалист отметил отношение футболистов к работе.

– С "Локомотивом" вы становились чемпионом в 2004-м. Это было в прошлой жизни?

– Я бы так не сказал. Несколько лет спустя стал чемпионом в Киеве, так что вкус больших побед еще помню. Не нужно забывать и о нашем кубковом успехе – такие вещи внушают веру в команду. Да, именно чемпионом "Локо" не становился давно, но каждый год побеждают только суперклубы, которые обладают громадными возможностями. У нас таких возможностей нет. Но есть желание, вера и упорство.

– Что общего у нынешнего "Локо" и "Локо"-2004?

– Общее – отношение игроков к работе. Есть единство в команде. Вот это я вижу, наблюдаю и стараюсь поддерживать. Я доволен своим тренерским штабом. Бывшие футболисты, которые много побеждали, создают определенный дух, передают свой опыт, мотивируют. Они – победное время "Локомотива". Вот как они относились к общему делу, так относятся ребята и сейчас. В этом и есть общее. Остальное все разное. Понимаю, что времена другие, но мне хотелось бы больше здоровой атмосферы и в окружении. В раздевалке-то у нас все нормально, но вокруг... Хочется, чтобы победы поспособствовали единению в клубе. А нет – проживем и так. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, после 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина