Юрий Семин: "Эдер хорошо выглядит на поле, "Локомотив" рассчитывает на него"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что нападающий Эдер хорошо выглядел на поле в товарищеском матче против словенского "Анкарана". По словам наставника, португалец может выйти на поле в предстоящей встрече. Напомним, 29-летний форвард недавно перешел из "Лилля" в "Локомотив".

- Эдер в матче со словенской командой выглядел хорошо. Мы рассчитываем на него в ближайших играх. Вполне возможно, уже в завтрашней, - цитирует ТАСС Семина.

Напомним, что матч "Ахмат" – "Локомотив" состоится 10 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.