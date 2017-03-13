Юрий Семин: "Две ошибки "Локомотива" привели к поражению от "Краснодара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, команде не хватило концентрации в некоторых эпизодах.

- Во втором тайме "Локомотив" проиграл 15 минут, это и привело к поражению, - сказал Семин в интервью телеканалу "Наш футбол". - Нам не хватило концентрации в эпизодах с пропущенными голами. Команда хорошо провела первый тайм, но не реализовала созданные моменты. Нужно было забивать второй гол, но футбол есть футбол. На мой взгляд, игра получилась интересной.

Причины? "Локомотив" стал проигрывать в единоборствах в центральной линии, поэтому защитникам было сложно. Две ошибки привели к таким последствиям.

Чорлука на позиции нападающего? Он выполнил свои задачи и создал достаточное количество остроты. Но ряд футболистов не оказали поддержки. Было много ударов, но игроки "Краснодара" ложились под мяч.

Гильерме? Он поступил правильно, когда пошел в штрафную. Мог сравнять счет, но не сравнял. Может быть, это произойдет в следующей игре.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"