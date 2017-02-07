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Юрий Семин: "Думаю, у Фарфана все может получиться, если он наберет нужную форму"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча с "Сеннерйюском" (1:0) подчеркнул, что положительно оценивает переход на схему с тремя центральными защитниками. Специалист назвал окончание второго сбора позитивным.

– Матч с "Сеннерйюском" порадовал, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Семина. – Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.

Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14710

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