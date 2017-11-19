Юрий Семин: "Доволен всеми игроками "Локомотива" в матче против "Анжи"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0) отметил, что его команде тяжело даются игры после паузы на матчи сборных. Специалист также добавил, что он доволен всеми своими подопечными.

– Нам очень тяжело даются игры после паузы на матчи сборных, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Тем более на выезде в Махачкале, потому что там всегда очень сложно проходят игры. Матч получился равным, но мы реализовали хороший эпизод. Также отлично сыграли на стандартных положениях, поскольку это козырь махачкалинцев.

Я доволен всеми игроками, потому что все боролись. Был неплохой футбол, особенно в атаке. Без нападающего мы создали хорошие моменты и победили в этой встрече.