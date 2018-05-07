Юрий Семин: "До сезона за нас ломаного гроша никто не давал"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил полузащитника Мануэла Фернандеша, который под его руководством стал получить игровую практику.

– Когда вы пришли, Фернандеш был "закопан" во вторую команду.

– И я перед первой же тренировкой сказал, чтобы его перевели в первую. И по тренировкам понял, что мы не имеем права такого игрока не использовать. Какая у него техника! По ней, думаю, никого в нашей премьер-лиге нельзя с Фернандешем сравнить.

– Думали ли до сезона о чемпионстве?

– Конечно, нет! До сезона за нас ломаного гроша никто не давал. Я – реальный человек. И перед матчем на Суперкубок со "Спартаком" думал только о том, чтобы его выиграть. И мы не должны были "Спартаку" проиграть. Если бы арбитр не ошибся и удалил Луиза Адриану, который потом забил, то мы бы его выиграли (Александр ЛЬВОВ, Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"



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