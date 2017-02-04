Юрий Семин: "До конца предсезонки нужно устранить разнобой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что он доволен отношением игроков к тренировочному процессу. При этом специалист надеется до конца сбора сделать так, чтобы все футболисты были в одном функциональном состоянии.

– Подходит к концу второй сбор команды. Довольны тем, как все развивается? - вопрос Семину.

– Разделю ответ. Доволен отношением игроков к тренировкам, все работают с блестящей самоотдачей, с удовольствием принимают занятия, негативных моментов нет. А недоволен тем, что группа футболистов еще с прошлого года была травмирована, и первый сбор у них почти у всех выпал. Сейчас они только входят в рабочий режим, но, естественно, отстают от остальных. До конца предсезонки нужно разнобой устранить.

– Группа травмированных – это Тарасов, Фернандеш, Антон Миранчук... Кто еще?

– Еще были повреждения во время первого сбора у Чорлуки и Пейчиновича. Периодически проблемы появляются, но это естественные вещи на тренировочных сборах. Очень беспокоит серьезная травма Фернандеша. Восстановление Тарасова идет с опережением графика. Радует, что против "Видеотона" впервые за зиму по тайму сыграли те же Чорлука и Пейчинович.

– Вы говорили, что не очень довольны качеством игры. Это не из-за нагрузок? Многие говорят, что сборы очень тяжелые.

– Не сказал бы, что они какие-то жесткие. Все нормально. И потом, работа по сравнению с той, что была раньше, сейчас ведется в другом направлении. Физическую форму можно поднять через упражнения, где есть мяч и какие-то игровые блоки. В таком ключе мы и проводим оба сбора. Тем более сейчас работу куда легче координировать, поскольку на игроков надеваются датчики, видны все показатели. После каждой большой тренировки врачи анализируют данные, определяют закисление крови, и идет корректировка. Это раньше все было на глазок. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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