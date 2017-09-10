Юрий Семин: "До 60-й минуты проблем не было, но концовку мы провели не лучшим образом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) отметил, что соперник провел замены, с которыми железнодорожники не смогли справиться. Он также добавил, что поле на стадионе в Грозном не идеальное, но играть позволяло.

– В Грозном всегда сложно играть. Но минуты до 60-й особых проблем у нас не было – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Семина. – Замены "Ахмата" добавили остроты и создали сложности, с которыми мы не справились. Наверное, одно очко тоже движение вперед. Сложно после большого перерыва и отсутствия большой группы футболистов подвести всех под общий знаменатель. Концовку мы провели не лучшим образом. Делали замены, чтобы поддержать темп, но не получилось.

– Как вам состояние поля?

– Поле не идеальное, но играть позволяло. Думаю, в ближайшее время его заменят.

– Почему не сыграл Рыбус?

– У него проблемы с икроножной мышцей. Мачей хотел играть, но мы не рискнули. Могли получить надрыв и потерять Рыбуса на долгий срок.