Юрий Семин: "Денисов хорошо играет. А больше мне от него ничего не нужно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что в отсутствии Игоря Денисова на награждении после финала Кубка России нет ничего предосудительного. По его словам, игрок заранее предупредил, что будет вынужден уехать раньше команды по семейным обстоятельствам.

– Почему Денисов исчез сразу после финала Кубка? Его не было ни на церемонии награждения, ни в раздевалке.

– Ему нужно было лететь на важное семейное мероприятие, причем не в Питер, а очень далеко.

– За границу?

– Да. Он всех об этом предупредил. Рейс был раньше, чем у нас, поэтому он быстро собрался и уехал в аэропорт.

– Постойте, а если бы были дополнительное время и пенальти?

– Он бы успел.

– Вас это не удивляет?

– Раз сложилась такая ситуация, что нужно улетать, – пусть летит. У каждого есть семейные моменты. Зачем я буду ему говорить, что он должен остаться? Это личное дело каждого футболиста. Главное – он хорошо играет. А больше мне от него, повторяю, ничего не нужно. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина