Юрий Семин: "Даже когда проигрывали, я верил в чемпионство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча против "Зенита" (1:0) отметил, что команда вернула болельщиков на стадион. Этот результат позволил "Локо" в третий раз в истории стать чемпионом России.
- Конечно, я верил. Даже когда играли вничью и проигрывали, я всегда верил в наших игроков, - заявил Семин во флеш-интервью. - Группа была небольшая, 22 человека. Но мы с успехом прошли это тяжелое соревнование. но самое важное - мы вернули на "Локомотив" болельщиков. Своей игрой, своей душой. Они нам верят, а мы верим им.
Mon65
Персональные поздравления Шпалычу! Он сделал нынешний Локомотив, после уго ухода в сборную, когда он обеспечивал отрыв в 9 очков в концовке сезона, все разбазарили, Локо отдало чемпионство ЦСКА, а потом со Смордскими докатилось до жалкого состояния. В следующем сезоне со Шпалычем локо станет еще сильнее. Тем интересней будет чемпионат.
19:10
Никто62
СПАСИБО!
18:54