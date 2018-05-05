Юрий Семин: "Даже когда проигрывали, я верил в чемпионство"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча против "Зенита" (1:0) отметил, что команда вернула болельщиков на стадион. Этот результат позволил "Локо" в третий раз в истории стать чемпионом России.

- Конечно, я верил. Даже когда играли вничью и проигрывали, я всегда верил в наших игроков, - заявил Семин во флеш-интервью. - Группа была небольшая, 22 человека. Но мы с успехом прошли это тяжелое соревнование. но самое важное - мы вернули на "Локомотив" болельщиков. Своей игрой, своей душой. Они нам верят, а мы верим им.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"