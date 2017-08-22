Юрий Семин: "Даже для ротации игроков у "Локомотива" откровенно маловато"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин побывал в редакции "СЭ" и рассказал о задачах команды на сезон. По его словам, железнодорожникам пока не хватает игроков для выступлений в чемпионате и Лиге Европы.

– На что "Локомотив" будет претендовать в этом сезоне?

– Считаю, сейчас мы занимаем хорошее место в турнирной таблице. Если бы сохранили эти позиции, все были бы счастливы – и болельщики, и тренеры, и футболисты. Но чемпионат-то продолжается. И вот с этим раскладом не согласны другие команды. Так что идем от игры к игре. Предстоящая встреча с "Уралом" с турнирной точки зрения даже важнее, чем дерби со "Спартаком". Коллектив из Екатеринбурга сейчас выглядит очень хорошо. С ЦСКА команда Тарханова сыграла блестяще, до этого провела великолепный матч с "Зенитом".

– Официальная задача "Локомотива" – место в пятерке. Сейчас вы преследуете лидера. Пространство для маневра окрыляет?

– Самое главное, чтобы футболисты были азартны и сами хотели занять более высокое место. А распоряжений может много всяких быть: должна молодежь играть или такое-то место надо занять. И, как обычно, все эти распоряжения трудно выполнить сразу. Все должно быть не искусственно, а происходить естественным путем. Естественный путь, когда каждая предстоящая игра – самая важная. Нам еще есть в чем добавить. Мы не лучшим образом проводим первые таймы. Должны сделать акцент на своих сильных сторонах, убрать недостатки. Игроки амбициозны, они хотят быть выше, а мы должны им помочь.

– Есть такое понятие – чемпионский состав. Нынешний состав "Локо" – чемпионский?

– Неоднократно говорил о том, что нам нужно усиление. Все об этом прекрасно знают. У нас даже количественно не хватает футболистов. Ведь скоро играть в Лиге Европы. То есть прибавьте еще как минимум шесть матчей. Предстоит очень сложный цикл, плотный календарь. Даже для ротации игроков у нас откровенно маловато.

Полное интервью Юрия Семина