16:51 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти через сложности. Ничего страшного"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Оренбурга" (0:1) в третьем туре Российской премьер-лиги отметил, что его команда сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. 

- Чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти через сложности, - цитирует Семина пресс-служба железнодорожников. -  Не хватает удачи. У меня нет претензий к футболистам во всем, что касается игры до штрафной площади. В этом матче мы играли лучше, чем в двух предыдущих. Единственный полумомент "Оренбурга" завершился голом в наши ворота. Ничего страшного, двигаемся дальше.

- "Локомотив" не забивает в четвертом матче подряд.

- Такие периоды бывают. Ничего не залетает. Но я думаю, что мы забили чистый гол.

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18356

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