Юрий Семин: "Что может помешать стать чемпионами? Ужасные поля"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен результатом матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). Наставник железнодорожников отметил, что игру с действующим чемпионом пропускали лидеры - Джефферсон Фарфан и Ари.

- В плане стратегии это очень хороший результат, - сказал во флеш-интервью Семин. - Мы не подпустили "Спартак" ближе к себе. Игра могла закончиться как победой "Спартака", так и нашей. Думаю, было по два момента. Очень тяжелые погодные условия... Снег мешал. На мой взгляд, в той ситуации, в которой мы были, - Фарфан и Ари не могли играть, для нас это хорошо.

- Вы почти весь матч не делали замен. Только в компенсированное время появился Тарасов. Все устраивало?

- Не то, чтобы все нравилось. В целом матч нормально шел. Какие-то позиции менять не хотелось. По такой погоде игроку из резерва сложно выйти. Во-первых, он замерзший. Во-вторых, приспособиться к этим условиям очень тяжело.

- Во втором тайме Миранчук и Фернандеш поменялись флангами. Это ваша установка, или просто так получилось?

- У нас бывает такая импровизация. Не бежать же после подачи углового Фернандешу на противоположный фланг. Как они были, так и остались. Они приняли совершенно правильное решение.

- 0:0 - отличный результат. Что может помешать "Локомотиву" стать чемпионом?

- Во-первых, еще очень много игр. Сейчас нам нужно восстановиться. Тренироваться негде - выезжаем в Мадрид. Проведем там разминку и будем играть. Дальше "Урал" и так далее...

Что может помешать? Наверное, ужасные поля. В данной ситуации нигде кроме Москвы нет полей.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак" //

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