Юрий Семин: "Что может помешать стать чемпионами? Ужасные поля"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен результатом матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). Наставник железнодорожников отметил, что игру с действующим чемпионом пропускали лидеры - Джефферсон Фарфан и Ари.
- В плане стратегии это очень хороший результат, - сказал во флеш-интервью Семин. - Мы не подпустили "Спартак" ближе к себе. Игра могла закончиться как победой "Спартака", так и нашей. Думаю, было по два момента. Очень тяжелые погодные условия... Снег мешал. На мой взгляд, в той ситуации, в которой мы были, - Фарфан и Ари не могли играть, для нас это хорошо.
- Вы почти весь матч не делали замен. Только в компенсированное время появился Тарасов. Все устраивало?
- Не то, чтобы все нравилось. В целом матч нормально шел. Какие-то позиции менять не хотелось. По такой погоде игроку из резерва сложно выйти. Во-первых, он замерзший. Во-вторых, приспособиться к этим условиям очень тяжело.
- Во втором тайме Миранчук и Фернандеш поменялись флангами. Это ваша установка, или просто так получилось?
- У нас бывает такая импровизация. Не бежать же после подачи углового Фернандешу на противоположный фланг. Как они были, так и остались. Они приняли совершенно правильное решение.
- 0:0 - отличный результат. Что может помешать "Локомотиву" стать чемпионом?
- Во-первых, еще очень много игр. Сейчас нам нужно восстановиться. Тренироваться негде - выезжаем в Мадрид. Проведем там разминку и будем играть. Дальше "Урал" и так далее...
Что может помешать? Наверное, ужасные поля. В данной ситуации нигде кроме Москвы нет полей.
Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак" //
Массимо Каррера: "Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде"
Опрос
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Антон Миранчук
Cap. Morgan
А может это сегодня изумительное поле было, по Палычу. А вот дальше будут ужасные поля с травой, на которой лохо ничего не умеет
21:40 4 марта
Cap. Morgan
Сегодня помогло оно лохо
21:38 4 марта
Al Rains
Мутко дал гарантии, так что если будет жив...ничто не помешает...
20:03 4 марта
shpasic
да, отличное поле сегодня было.
19:50 4 марта
майор99
" нигде кроме Москвы нет полей."===Шпалыч, зашли бабло в Питер и все матчи будешь играть под крышей. Или это не вариант? Поле слишком хорошее?
19:20 4 марта
Vedi
А сегодня ? Кто сегодня защищался и в домашней то игре от обороны почти всю игру упирался как мог на заснеженном поле, а Палыч ??? Наверно всё же Локо такое поле было на руку сегодня если уж по честному.
19:09 4 марта
Revelator78
В данном случае, именно Локо может взять чемпионство благодаря отвратительным полям. Сегодня на поле было регби. Хорошо, что никто не поломался.
19:07 4 марта
NapoliFC
Вот тут Семин прав, но с другой стороны они ОЧЕНЬ хотели играть со Спартаком именно в такую погоду, видимо им так выгоднее.
18:59 4 марта