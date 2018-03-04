18:50 4 марта | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Что может помешать стать чемпионами? Ужасные поля"

Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен результатом матча 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). Наставник железнодорожников отметил, что игру с действующим чемпионом пропускали лидеры - Джефферсон Фарфан и Ари.

 
Сегодня. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. В снежном дерби команды голов не забили.Снежное дерби: "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью

- В плане стратегии это очень хороший результат, - сказал во флеш-интервью Семин. - Мы не подпустили "Спартак" ближе к себе. Игра могла закончиться как победой "Спартака", так и нашей. Думаю, было по два момента. Очень тяжелые погодные условия... Снег мешал. На мой взгляд, в той ситуации, в которой мы были, - Фарфан и Ари не могли играть, для нас это хорошо.

- Вы почти весь матч не делали замен. Только в компенсированное время появился Тарасов. Все устраивало?

- Не то, чтобы все нравилось. В целом матч нормально шел. Какие-то позиции менять не хотелось. По такой погоде игроку из резерва сложно выйти. Во-первых, он замерзший. Во-вторых, приспособиться к этим условиям очень тяжело.

- Во втором тайме Миранчук и Фернандеш поменялись флангами. Это ваша установка, или просто так получилось?

- У нас бывает такая импровизация. Не бежать же после подачи углового Фернандешу на противоположный фланг. Как они были, так и остались. Они приняли совершенно правильное решение.

- 0:0 - отличный результат. Что может помешать "Локомотиву" стать чемпионом?

- Во-первых, еще очень много игр. Сейчас нам нужно восстановиться. Тренироваться негде - выезжаем в Мадрид. Проведем там разминку и будем играть. Дальше "Урал" и так далее...

Что может помешать? Наверное, ужасные поля. В данной ситуации нигде кроме Москвы нет полей.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак" // 
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Cap. Morgan

А может это сегодня изумительное поле было, по Палычу. А вот дальше будут ужасные поля с травой, на которой лохо ничего не умеет

21:40 4 марта

Cap. Morgan

Сегодня помогло оно лохо

21:38 4 марта

Al Rains

Мутко дал гарантии, так что если будет жив...ничто не помешает...

20:03 4 марта

shpasic

да, отличное поле сегодня было.

19:50 4 марта

майор99

" нигде кроме Москвы нет полей."===Шпалыч, зашли бабло в Питер и все матчи будешь играть под крышей. Или это не вариант? Поле слишком хорошее?

19:20 4 марта

Vedi

А сегодня ? Кто сегодня защищался и в домашней то игре от обороны почти всю игру упирался как мог на заснеженном поле, а Палыч ??? Наверно всё же Локо такое поле было на руку сегодня если уж по честному.

19:09 4 марта

Revelator78

В данном случае, именно Локо может взять чемпионство благодаря отвратительным полям. Сегодня на поле было регби. Хорошо, что никто не поломался.

19:07 4 марта

NapoliFC

Вот тут Семин прав, но с другой стороны они ОЧЕНЬ хотели играть со Спартаком именно в такую погоду, видимо им так выгоднее.

18:59 4 марта

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