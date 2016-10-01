Юрий Семин: "Что делал в перерыве? Ругался"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил подопечных за характер, проявленный во втором тайме матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1). Специалист предположил, что проблемы его подопечных носят психологический характер, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Сразу пять замен в стартовом составе по сравнению с матчем в Ростове – это решение, продиктованное тренировками, или сигнал лидерам, что нет неприкасаемых?

– И то, и другое. Чорлука был перед игрой под вопросом в связи с мышечной травмой. Под вопросом был и Фернандеш. Вторым таймом я доволен. Характер проявили. Играли в активный боевой футбол. К сожалению, постоянно играем только в одном втором тайме. И со "Спартаком", и с "Ростовом"... Да и с "Уфой" второй, наверное, был лучше. А первый тайм совсем не получается. Очень уж пассивно ведем себя.

– В чем причина?

– Мне сложно сказать. Если бы четко и ясно знал, то, наверное, таких таймов не было бы. Будем анализировать. Думаю, это чисто психологический момент. Хочется разыграть мяч до верного, избегать потерь, риска очень мало, А соперники пока свежие успевают назад отходить большими силами. Хотя в первом тайме были два хороших момента. Хенти не хватило мастерства. Да и Портнягин мог бы постараться достать мяч в падении Агрессивности явно не хватает. После перерыва всегда лучше дела идут.

– Что вы делали для этого в перерыве?

– Ругался!