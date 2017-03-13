Юрий Семин: "Чорлука хорошо действовал в роли нападающего"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что нападающий Маркес Майкон не выполнил своих непосредственных обязанностей в матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2), передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, форвард был активен, но ему не везло в завершающей стадии атаки.

- Ари сыграть не смог из-за условий арендного договора, вышел Майкон. Как оцените его игру? - вопрос Семину.

- На этой позиции нужны голы. А голов не было - значит... Он действовал активно, держал защитников в напряжении, но концовки не было. Почему не выпустил вместо него Галаджана? Потому что выпустил туда Чорлуку. Приняли решение играть на длинных забросах, надо было бороться вверху. И Чорлука, кстати, действовал хорошо в этой роли.

- Когда будет готов играть Фарфан?

- Сейчас сложно сказать. У него, во-первых, была травма, во-вторых он поздно к нам приехал. Вполне возможно, выйдет в следующем матче.