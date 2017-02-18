Юрий Семин: "Чемпионат Китая - давно не экзотика"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил прогресс китайского футбола в последние годы. Железнодорожники сегодня в рамках зимнего сбора проведут контрольные поединки с двумя клубами из Китая - "Бэйцзин Гоань" и "Хэбэй Чайна Форчун".

– На матчи чемпионата страны ходят по 40 – 50 тысяч зрителей, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. – Так что это давно не экзотика, а успешная лига, заметное явление для мирового футбола. Помню время, когда о китайском футболе были отклики: общая культура так себе, зато функциональная подготовка на уровне. Наш российский тренер Борис Игнатьев, работавший в Китае, делился: команды при подготовке делают упор на "физику", постоянно проводятся различные тесты. Атлеты! Но, возможно, не хватало знаний, традиций. Спустя время в китайском футболе появились большие возможности: приглашаются известные тренеры и футболисты со всего мира. Совсем иной стала картина по технико-тактической части. Качество футбола выросло. Думаю, китайцы и дальше будут прибавлять.