Юрий Семин: "Будет ли первый тайм разведывательным? На этот вопрос может ответить только осьминог Пауль"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что только осьминог Пауль смог бы сказать, будет ли первый тайм во встрече разведывательным. Он также добавил, что защитник Тарас Михалик заменил дисквалифицированного Дмитрия Тарасова из-за того, что он может хорошо играть в воздухе.

Напомним, осьминог Пауль получил известность благодаря предполагаемой способности угадывать исходы матчей.

– Будет ли первый тайм разведывательным? На этот вопрос может ответить только осьминог Пауль, но увы, его уже нет в живых, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин.

– Вместо дисквалифицированного Тарасова выйдет Михалик, а "Зенит" – лидер по количеству выигранных верховых единоборств. Как будете решать эту проблему?

– Да, это действительно проблема. Но Михалик хорошо играет в воздухе, поэтому он в составе. Это и будет компенсацией. А справится ли он со своей ролью, покажет игра.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"