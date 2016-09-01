Юрий Семин: "Борис Ротенберг везучий, с ним приходят достижения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, зачем пригласил в команду защитника Бориса Ротенберга. По словам наставника, это везучий футболист.

– Защитник Борис Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в минувшем сезоне, – цитирует Семина официальный сайт "Локо". - В "Ростове" Борис являлся игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призером чемпионата. Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения. Нам не хватало защитников, но сейчас эта проблема решена.