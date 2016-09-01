15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Борис Ротенберг везучий, с ним приходят достижения"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, зачем пригласил в команду защитника Бориса Ротенберга. По словам наставника, это везучий футболист.

– Защитник Борис Ротенберг – квалифицированный игрок, который особенно хорошо проявил себя в минувшем сезоне, – цитирует Семина официальный сайт "Локо". - В "Ростове" Борис являлся игроком основного состава и со своей командой стал серебряным призером чемпионата. Считаю его везучим: в командах, в которых он оказывался, дела шли хорошо, приходили достижения. Нам не хватало защитников, но сейчас эта проблема решена.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maria92

Палыч ! Хорош чушь нести . Бабки в виде его отца приходят , а достижения уже как следствие этого .

15:45

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