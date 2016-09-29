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Юрий Семин: "Болельщиков, понятно, нюансы не волнуют, они справедливо требуют результата"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул в интервью "СЭ", что в составе железнодорожников есть разбалансированность в физическом отношении. При этом специалист подчеркнул: он понимает, что болельщики справедливо требуют результат, не обращая внимания на нюансы подготовки.

– В недавнем интервью один из лидеров "Локомотива" Александр Самедов заметил, что каждый игрок команды сейчас не в очень хорошей форме. В чем, на ваш взгляд, причина? - вопрос Семину.

– Чувствуется определенная разбалансированность игроков в физическом отношении. Из-за травм не все полностью прошли подготовительный период. Перерыв в чемпионате создал возможность устранить это несоответствие, но и отобрал ее: не было комплекта футболистов. Болельщиков, понятно, такие нюансы не волнуют, они справедливо требуют результата. И даже находясь не в лучшем физическом состоянии, игроки обязаны проявлять волевые усилия, действовать через не могу. А если кто-то начнет выпадать из ритма, мы намерены относиться к этому очень жестко. Есть обойма из 20 футболистов, имена и заслуги не будут играть никакой роли в определении состава на тот или иной матч. Не только тренеры, но и сами футболисты должны нести ответственность за уровень своей готовности. (Павел АЛЕШИН)

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