11:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Болельщики возвращаются и верят в "Локо"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Поединок состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.

- Сегодня на наших секторах не будет свободных мест, - цитирует официальный твиттер "Локомотива" Семина. - Это добрый знак: болельщики возвращаются и верят в нас. Будьте душой с нами. И мы сыграем от души!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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