Юрий Семин: "Болельщики возвращаются и верят в "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин обратился к болельщикам в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака". Поединок состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.

- Сегодня на наших секторах не будет свободных мест, - цитирует официальный твиттер "Локомотива" Семина. - Это добрый знак: болельщики возвращаются и верят в нас. Будьте душой с нами. И мы сыграем от души!