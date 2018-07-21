Юрий Семин: "Березуцкие был истинными джентльменами как в футболе, так и в жизни"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал решение российских защитников Алексея Березуцкого и Василия Березуцкого завершить игровую карьеру в 36 лет.

- Березуцкие завершили замечательную карьеру, оставив большой и славный след в истории всего российского футбола, - сказал Семин. - Они были патриотами своего клуба, и, на мой взгляд, это те люди, на которых должно равняться новое поколение ЦСКА, потому что они показали пример преданности команде и футболу тоже. Они были истинными джентльменами как в футболе, так и в жизни.

Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.

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