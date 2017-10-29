Юрий Семин: "Атмосфера на стадионе потрясающая, но есть вопросы к полю"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России выразил свои претензии к полю на стадионе "Санкт-Петербург". Специалист также отметил, что определяющим во встрече можно считать первый мяч Джефферсона Фарфана.

– Какие впечатления от победы?

– Очень важные очки, мы никому ничего не хотим отдавать, – сказал Семин. – Поэтому мы боремся, у игроков хорошие эмоции.

– Какой момент можно назвать определяющим?

– Первый гол, наверное.

– Как вам атмосфера на арене "Санкт– Петербург"?

– Атмосфера потрясающая, но есть вопросы к полю.

– "Зенит" заслужил разгром сегодня?

– Это вопросы к ним, а не ко мне. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео