19:42 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Атмосфера на стадионе потрясающая, но есть вопросы к полю"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России выразил свои претензии к полю на стадионе "Санкт-Петербург". Специалист также отметил, что определяющим во встрече можно считать первый мяч Джефферсона Фарфана.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 0:3. Джефферсон ФАРФАН (в белом) празднует свой второй гол с тренерским штабом.Фарфанище! "Локо" разгромил "Зенит"

– Какие впечатления от победы?

– Очень важные очки, мы никому ничего не хотим отдавать, – сказал Семин. – Поэтому мы боремся, у игроков хорошие эмоции.

– Какой момент можно назвать определяющим?

– Первый гол, наверное.

– Как вам атмосфера на арене "Санкт– Петербург"?

– Атмосфера потрясающая, но есть вопросы к полю.

– "Зенит" заслужил разгром сегодня?

– Это вопросы к ним, а не ко мне. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SpaMan

Говорят по этому полю поезд проехал

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