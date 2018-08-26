Юрий Семин: "Атакующие сложности есть у всех, даже у "Барселоны"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что его команда работает над устранением проблем в атаке. Сегодня железнодорожники победили "Анжи" (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

- Два разных тайма, - начал Семин. - В первом играли медленно, во втором увеличили скорость движения и передач, немножко удлинили игру, стали использовать больше хороших дальних переводов в свободные зоны. На мой взгляд, это принесло свои плоды, и мы победили.

- Крыховяк активно подключается в штрафную в зону центрфорварда. Это тактическая задумка?

- Что я вам, все задумки буду рассказывать? Тогда в следующей игре соперник сделает выводы и будет блокировать ситуации! Крыховяк – игрок глубины, который может и должен подключаться вперед. Во втором тайме он делал это лучше.

- Атакующие проблемы, сопровождавшие команду на старте сезона, в прошлом?

- Не думаю, так быстро можно их убрать. Это вообще проблема всего футбола – когда на одной половине поля играют 10 на 10, и игра идет до первого забитого гола, после чего те, кто пропустил, раскрываются. Мы работаем над этим, но такие сложности есть у всех, даже у "Барселоны", когда против нее соперник обороняется всем составом. Рецепты? Больше агрессии, больше ударов. Мы много над этим работаем, но не все сразу получается. Второй тайм, думаю, сегодня был неплохой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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