Юрий Семин: "Ари отправляется в Бразилию? Пусть улетает"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин с удивлением отнесся к словам форварда команды Ари, который заявил ТАСС, что улетает в Бразилию, чтобы там продолжить восстановление.

– Ари сказал, что не будет играть до конца года. Не хотите рисковать здоровьем футболиста?

– Окончательное решение еще не принято.

– Сам футболист сказал, что со всеми договорился и улетает долечиваться в Бразилию.

– Хорошо, значит, улетает. Не будем его трогать, значит.