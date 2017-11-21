Юрий Семин: "Ари отправляется в Бразилию? Пусть улетает"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин с удивлением отнесся к словам форварда команды Ари, который заявил ТАСС, что улетает в Бразилию, чтобы там продолжить восстановление.
– Ари сказал, что не будет играть до конца года. Не хотите рисковать здоровьем футболиста?
– Окончательное решение еще не принято.
– Сам футболист сказал, что со всеми договорился и улетает долечиваться в Бразилию.
– Хорошо, значит, улетает. Не будем его трогать, значит.
Напомним, Ари перенес операцию на передней крестообразной связке колена 26 июля. Повреждение он получил в игре 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). (Андрей СИЗЯКИН)