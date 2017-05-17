Юрий Семин: "Ари не приехал, потому что у него микротравма"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Урала" заявил, что форвард Ари не отправился в Екатеринбург из-за микротравмы и готовится к матчу против "Зенита". Также специалист отметил, что команда должна поздравить Игоря Денисова, у которого сегодня день рождения, хорошей игрой.

– Ари не приехал, чтобы не создавать конфликт? Ну какой может быть конфликт? – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Семин. – Финал Кубка – это много эмоций, игра хорошо прошла. Не было бы эмоций, он бы не запомнился. Это нормальный процесс. Ари не приехал, потому что есть небольшая микротравма. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с "Зенитом".

Игроков нужно всегда мотивировать, они сами должны делать это в первую очередь. Настал день, когда приходят болельщики на стадион, они хотят побед, игроки должны выкладываться. День рождения Денисова? Вот и мотивация для игроков – поздравить Игоря хорошей игрой.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"