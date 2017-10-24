Юрий Семин: "Ари и Чорлука? В конце ноября кто-то может появиться на поле"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" сообщил, что восстанавливающиеся от травм Ведран Чорлука и Ари не унывают - их реабилитация проходит профессионально. Наставник железнодорожников признался, что размышлял о том, как могла выступать его команда в этом сезоне с хорватом и бразильцем в составе.

– Как ситуация в с травмированными?

– Нередко ловлю себя на мысли, что с Чорлукой и Ари мы бы могли сейчас идти еще увереннее. Но вместе с тем понимаю, что у каждой команды есть свои проблемы, мы тут не единственные. Когда вернутся? Реально – с Нового года, но оба рвутся в бой. Поэтому не исключаю, что в конце ноября кто-то может появиться на поле.

– Риска в этом не видите?

– Поверьте, рисковать никто не станет. Но Ари и Чорлука хорошо и профессионально проходят реабилитацию. Не капризничают, не унывают. На самом деле не так просто выполнять монотонную работу без мяча, выдерживать медицинские процедуры, которые длятся по полдня. Каждый день надо проводить несколько часов в кабинете и тренажерном зале, не снижая к себе требований. Очень качественно работают оба. Не было ни одного дня, чтобы Ари и Чорлука, например, отпросились. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, после 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина