Юрий Семин: "Антона Миранчука возьмем на сборы перед второй частью сезона"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" подтвердил, что рассчитывает во второй части сезона на Антона Миранчука. До конца 2016 года он выступает на правах аренды за эстонскую "Левадию".

– Все более заметной фигурой в составе "Локомотива" становится Алексей Миранчук. Не собираетесь вернуть в команду его брата Антона, ведь известно, что вместе братья прогрессируют быстрее?

– За Антоном мы следим, обязательно вернем его из эстонской "Левадии", возьмем на сборы перед второй частью чемпионата. (Павел АЛЕШИН)