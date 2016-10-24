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Юрий Семин: "Антона Миранчука возьмем на сборы перед второй частью сезона"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" подтвердил, что рассчитывает во второй части сезона на Антона Миранчука. До конца 2016 года он выступает на правах аренды за эстонскую "Левадию".

 
Воскресенье. Москва. "Локомотив" - ЦСКА - 1:0. Юрий СЕМИН.Юрий Семин: "Опыт подсказывал: повод для праздника будет"

– Все более заметной фигурой в составе "Локомотива" становится Алексей Миранчук. Не собираетесь вернуть в команду его брата Антона, ведь известно, что вместе братья прогрессируют быстрее?

– За Антоном мы следим, обязательно вернем его из эстонской "Левадии", возьмем на сборы перед второй частью чемпионата. (Павел АЛЕШИН)

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