Юрий Семин: "Амкар" – сложный соперник для "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что ожидает тяжелую встречу. По словам наставника, в связи с плотным графиком приходится прибегать к ротации.

– У нас сейчас после каждого матча изменения, – отмети Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Одни из-за травм, другие – по игровым соображениям. "Амкар" – сложный соперник для "Локомотива". Гаджиев хорошо разбирает соперника, указывает игрокам на все детали. Тяжелая будет игра.

Готов ли Эдер на всю игру? Его взяли, чтобы он играл. У него нормальные кондиции. Понадобится ли замена или нет, сказать тяжело.

Изменения в составе мы должны делать. В частности, и в этом матче. Нереально, что бы одну игру провела одна команда, а другую – другая. У нас нет такого количества равноценных игроков на позиции. Поэтому, конечно, ротация будет. Очень тяжелый месяц. Надо выдержать. Нужны волевые усилия и характер. Эт этого будет зависеть положение в турнирной таблице.