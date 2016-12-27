Юрий Семин: "Алексей Миранчук остается в "Локомотиве", на Антона мы тоже рассчитываем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что Алексей Миранчук остается в команде. По словам наставника, он хотел бы выпускать Алексея на поле в паре с братом Антоном.
– Ситуация с Миранчуком успокоилась?
– У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за "Локомотив", а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет.
– Обычно клубы продлевают соглашения с важными футболистами, когда до истечения остается 12 месяцев и меньше...
– На сегодня общий язык не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть.
– Из аренды вернулся Антон Миранчук. Рассчитываете на него?
– Безусловно!
– Говорят, брату-близнецу по таланту Антон не уступает.
– Вот приступит к работе – и все будет видно.
– Миранчуки могут играть вместе?
– Конечно! Это было бы идеально – выпускать братьев на позицию инсайдов.