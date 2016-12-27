Юрий Семин: "Алексей Миранчук остается в "Локомотиве", на Антона мы тоже рассчитываем"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что Алексей Миранчук остается в команде. По словам наставника, он хотел бы выпускать Алексея на поле в паре с братом Антоном.

– Ситуация с Миранчуком успокоилась?

– У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за "Локомотив", а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет.

– Обычно клубы продлевают соглашения с важными футболистами, когда до истечения остается 12 месяцев и меньше...

– На сегодня общий язык не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть.

– Из аренды вернулся Антон Миранчук. Рассчитываете на него?

– Безусловно!

– Говорят, брату-близнецу по таланту Антон не уступает.

– Вот приступит к работе – и все будет видно.

– Миранчуки могут играть вместе?

– Конечно! Это было бы идеально – выпускать братьев на позицию инсайдов.