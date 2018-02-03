19:46 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Алексей Миранчук и Чорлука пока работают по индивидуальной программе"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин​ сообщил, что Алексей Миранчук и Ведран Чорлука занимаются по индивидуальной программе на сборе в Испании. При этом возвращение россиянина в общую группу намечено на ближайшие дни.

– В ходе сборов у футболистов могут возникать болезненные ощущения, повреждения, – приводит официальный сайт "Локо" слова Семина. – К примеру, в матче с "Осиеком" был заменен Алексей Миранчук, и сегодня он работал по индивидуальной программе. В ближайшие дни Алексей вернется в общую группу. Пока по индивидуальной программе работает Чорлука.

Напомним, что из-за травмы Чорлука пропустил всю первую часть сезона.

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/17190

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