16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Абаев и Гильерме – равноценные вратари"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" рассказал, почему решил поменять вратаря. Матч с тульской командой с первых минут в воротах "Локомотива" начнет Илья Абаев.

– Мы друзья с Павловым. Но противоборство двух команд – это и дуэль тренеров, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Почему играть будет Абаев, а не Гильерме? У нас есть два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке, и это замена плановая.

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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