Юрий Семин: "Абаев и Гильерме – равноценные вратари"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" рассказал, почему решил поменять вратаря. Матч с тульской командой с первых минут в воротах "Локомотива" начнет Илья Абаев.
– Мы друзья с Павловым. Но противоборство двух команд – это и дуэль тренеров, – сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Почему играть будет Абаев, а не Гильерме? У нас есть два равноценных вратаря. Абаев играл в Кубке, и это замена плановая.
Инквизитор 2013-9
Зачёт! Гони в зашей этого "русского", пусть бабе Оле .....!
17:29