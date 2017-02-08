20:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "А почему Миранчук не должен лететь с "Локо" на сбор?"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин надеется, что вопрос с будущим полузащитника Алексея Миранчука решится как можно быстрее. Он отметил, что футболист поедет на третий сбор клуба. А вот нападающего Александра Прудникова, находившегося на просмотре, в "Локомотиве" не будет.

- На третий сбор с "Локомотивом" поедут Петар Шкулетич, решается вопрос по Амиру Натхо. А вот Александра Прудникова не будет, – сказал Семин. – Из молодежной команды решили взять Артема Галаджана и Михаила Лысова. Остальные возвращаются в молодежку, им нужно играть, набираться практики, потому что в первой команде этого у них сейчас не будет.

– Алексей Миранчук тоже едет?

– У него контракт с клубом, он является игроком "Локомотива". Так почему он не должен поехать?

– Много разговоров о том, что он покинет команду.

– Он тренируется, выполняет все, что от него требуется. Конечно, хотелось бы ясности в вопросе его будущего. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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