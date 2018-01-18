Юрий Семин: "0:3 от "Люцерена"? Результат на данном этапе не играет никакой роли"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после контрольного матча с "Люцерном" (0:3) отметил, что перед командой в этой игре не стояла задача добиться результата. В то же время он выразил оптимизм в связи с возвращением в строй защитника Ведрана Чорлуки и форвард Ари, которые пропустили по восемь месяцев из травм.

– Не стоит серьезно воспринимать результата матча с "Люцереном"?

– (Смеется). Нет, почему? К каждой игре нужно относиться серьезно. Думаю, физическое состояние "Люцерена" на данный момент значительно лучше, чем наше. Кроме того, перед игрой ставили себе задачу поиграть по 15-20 минут Чорлуке и Ари. Мы ее решили. А результат сегодня нам не особенно важен. Нам указали на определенные ошибки – каждый год нужно начинать с самого нуля. Вот и сейчас мы так начинаем. Сегодня был хороший нормальный спарринг.

– Довольны состоянием, в котором после отпуска команда?

– Тестирование показало, что команда после отпуска находится в нормальном состоянии. Сейчас нужно продолжать работать.

– Как вам Чорлука и Ари?

– Хорошо, что вышли впервые на поле после восьми месяцев отсутствия. Переживали, чтобы не было каких-то жестких столкновений с их участием. В целом все прошло нормально. В итоге они сыграли даже больше запланированного. На этом этапе им достаточно. Дальше постепенно будем давать им время. Для нас сейчас важно подготовить игроков, а результат на данном этапе не играет никакой роли. (Андрей СИЗЯКИН)