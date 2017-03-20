Юрий Перескоков: "Уверен, что в ближайшее время пойду на поправку"

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков, переживший клиническую смерть, уверен в том, что в ближайшее время его состояние улучшится. Во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России с одноименной командой (0:0) специалисту стал плохо. К трапу самолета вызвали "скорую помощь". Стараниями врачей сердце удалось запустить.

- Дорогие мне, родные, близкие, друзья и коллеги! Мне очень приятно ваше внимание и беспокойство о моем здоровье, - написал Перескоков на своей странице в социальной сети. - Благодаря такой поддержке и заботе, уверен, в ближайшее время пойду на поправку. Еще раз спасибо каждому из вас. Дочули ко мне прилетели, я окружен заботой и любовью!

Тренер "Уфы" перенес клиническую смерть