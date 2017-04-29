Юрий Матвеев: "Уралу" было тяжеловато играть на встречных курсах с "Тереком"

Тренер "Урала" Юрий Матвеев после поражения от "Терека" в матче 26-го тура чемпионата России (2:5) отметил, что его команда хорошо играла полтора тайма, создавая проблемы сопернику, но затем стала ошибаться. Также он отметил, что молодые игроки екатеринбургского клуба, которые сегодня впервые сыграли в премьер-лиге, получили огромный опыт.

– Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Наш футбол". – Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли "Тереку" неудобства.

Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у "Урала" есть. Мальчишки приобретают первый опыт, и нисколько сегодня не тушевались. Горжусь ребятами.

"СЭ" провел трансляцию матча "Терек" – "Урал"