23:42 29 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Матвеев: "Счет для "Урала" не очень приятный"

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Тренер "Урала" Юрий Матвеев после матча 26-го тура чемпионата России против "Терека" (2:5) подчеркнул, что пять пропущенных мячей в одной игре - этом много. По его словам, команде не хватило опыта, чтобы противостоять организованному сопернику.

- Счет не очень приятный, пять пропущенных мячей - все-таки много, - приводит пресс-служба "Урала" слова Матвеева. - В концовке матча допустили необязательные ошибки. Полтора тайма, в принципе, смотрелись достаточно хорошо, уверенно, был контроль мяча. Думаю, не хватило опыта для противоборства с такой организованной и обученной командой, как "Терек". 
 

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/news/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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