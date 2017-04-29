Юрий Матвеев: "Счет для "Урала" не очень приятный"

Тренер "Урала" Юрий Матвеев после матча 26-го тура чемпионата России против "Терека" (2:5) подчеркнул, что пять пропущенных мячей в одной игре - этом много. По его словам, команде не хватило опыта, чтобы противостоять организованному сопернику.

- Счет не очень приятный, пять пропущенных мячей - все-таки много, - приводит пресс-служба "Урала" слова Матвеева. - В концовке матча допустили необязательные ошибки. Полтора тайма, в принципе, смотрелись достаточно хорошо, уверенно, был контроль мяча. Думаю, не хватило опыта для противоборства с такой организованной и обученной командой, как "Терек".

