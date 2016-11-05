19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Матвеев: "Результат матча "Крылья" - "Урал" закономерен"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Юрий Матвеев после ничьей с "Крыльями Советов" (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что соперник создавал больше давления на ворота. Игра стала первой для екатеринбуржцев после отставки Вадима Скрипченко. Последний после ухода из "Урала" возглавил "Крылья", и встреча против бывшего клуба стала для него первой на посту наставника самарцев.

– Игра получилась боевой, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Матвеева. - Болельщики увидели много моментов и голов. Обе команды хотели победить. Где-то у "Крыльев" было больше давления на наши ворота. Но результат матча закономерен.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14292

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