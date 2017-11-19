Юрий Лодыгин: "Забили гол - это самое главное"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что соперник хорошо обороняется. По его словам, рослые нападающие "Тосно" доставляют сложности защитникам сине-бело-голубых.

- Мы знали, что "Тосно" хорошо обороняется, - сказал Лодыгин во флеш-интервью. - Они много играют длинными передачами. Мы владеем инициативой. Забили гол - это самое главное.

У "Тосно" рослые нападающие? Это доставляет сложности защитникам. В штрафную площадь было не так много передач. Нам надо бороться за каждый мяч.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"

