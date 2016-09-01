21:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Лодыгин: "В школе занимался сразу всеми видами спорта"

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Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в День знаний вспомнил о школьном времени. По словам голкипера, ему попались хорошие учителя.

– В школе я сразу занимался всеми видами спорта, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Лодыгина. – Футбол был – я никогда не забуду – в два часа, после уроков. Мне было мало. Когда вернулся в Россию, конечно, было трудно. Литература – я ничего не знал, русский – вообще ничего! Что я мог помнить, если уехал после третьего класса? Одни двойки и тройки. Но мне попались такие учителя, что я всей 40-й школе хочу сказать спасибо. Они видели, что я пусть ничего и не знаю, но желание у меня есть, и потому я после уроков каждый раз оставался на полчаса, и мне объясняли. Оценки в итоге подправились.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/01/algebru-s-geometriey-ya-nenavidel-osobenno-geometriyu-kak-sine-belo-golubye-uchilis-v-shkole/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SP2

Оно и видно... Что всеми...

21:49

баламошка

От бокса до художественной гимнастики.

21:39

drony4

с вами,юра. всё давно ясно и понятно - типичный "футболист"!

21:30

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