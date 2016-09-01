Юрий Лодыгин: "В школе занимался сразу всеми видами спорта"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин в День знаний вспомнил о школьном времени. По словам голкипера, ему попались хорошие учителя.

– В школе я сразу занимался всеми видами спорта, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Лодыгина. – Футбол был – я никогда не забуду – в два часа, после уроков. Мне было мало. Когда вернулся в Россию, конечно, было трудно. Литература – я ничего не знал, русский – вообще ничего! Что я мог помнить, если уехал после третьего класса? Одни двойки и тройки. Но мне попались такие учителя, что я всей 40-й школе хочу сказать спасибо. Они видели, что я пусть ничего и не знаю, но желание у меня есть, и потому я после уроков каждый раз оставался на полчаса, и мне объясняли. Оценки в итоге подправились.