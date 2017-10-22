Юрий Лодыгин: "Своей игрой в матче с ЦСКА доволен"

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что ему было тяжело выходить не с самого начала встречи. Вратарь заменил в рамке Андрея Лунева, который получил повреждение.

- Выходить не с самого начала немного тяжело, - заявил Лодыгин. - Но это, можно сказать, был шанс. Вышел. Сыграл как сыграл. Все нормально.

- То есть шансом воспользовались?

- Я собой доволен. А дальше вопрос к тренеру. Не сказал бы, что у ЦСКА были какие-то очень опасные моменты. Хотя давление на последних минутах было неприятное. У нас тоже была пара шансов после ошибок армейцев, но в целом 0:0 - закономерный счет.

- Потасовка тоже была неизбежна?

- Для такого матча, наверное, да. Обе команды хотели победить, нервы на пределе. Я эмоции сдержал, не побежал туда.

- Почему "Зенит" уже третий матч подряд в премьер-лиге не может выиграть, хотя в Лиге Европы все хорошо?

- Потому что в чемпионате против нас играют более закрыто. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"//

Повреждение Лунева. Как это было