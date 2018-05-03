11:39 | Футбол — РФПЛ

Юрий Лодыгин: "Наша цель не изменилась с начала второго круга – взять все возможные очки"

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Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что цель клуба в конце сезона РФПЛ осталась такой же, какой она была в самом начале второго круга турнира – выиграть все оставшиеся матчи и забрать себе все очки. По словам футболиста, пока получается не все, но команда продолжает усиленно готовиться к оставшимся играм.

– Наша главная цель сейчас такая же, какой и была в самом начале второго круга – взять все очки, выиграть все игры, – рассказал в прямом эфире Инстаграма клуба Лодыгин. – Да, это не получилось, но мы продолжаем усиленно готовиться к следующему матчу. Искать какие-то причины поражений нет смысла. Что получилось – хорошо, что не получилось – были ошибки с нашей стороны, а в некоторых матчах нам просто не везло. Это футбол, нужно продолжать работать и много не думать об ошибках. Сделали выводы и работаем дальше.

За два тура до конца чемпионата "Зенит" находится на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 50 очков. Вместе с ЦСКА (52), "Спартаком" (53) и "Краснодаром" (50) клуб борется за второе проходное место в Лигу чемпионов сезона-2018/19. Лидирует – "Локомотив" (57).

5-го мая "Зенит" сыграет с "Локомотивом" в рамках 29-го тура РФПЛ, начало – в 16.30 по московскому времени.

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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

всех рвать!

12:00

Darkman79

Цель спасти свое очко ыыыы)))

11:54

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